Expansão da linha 1 do metrô DF traz melhorias para Samambaia (DF)

No parque Gatumé em Samambaia (DF), começaram as obras da expansão da linha 1 do metrô do Distrito Federal. Uma importante estrutura está sendo construída: o emissário Samambaia, uma bacia de contenção para captar água da chuva.



Além disso, duas novas estações de metrô estão em andamento: a estação 35, próxima à UPA, e a estação 36, perto do Centro Olímpico. Também será construída uma estação de energia chamada SR63. Este projeto, com investimento de R$ 400 milhões e prazo de execução de até quatro anos, beneficiará aproximadamente 15 mil pessoas por dia e ajudará a melhorar o trânsito na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!