Exposição de fotos e livros celebram 40 anos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos

A empresa pública federal Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) completa 40 anos e para celebrar a data, foi lançada uma exposição fotográfica Itinerante com imagens históricas da companhia. O evento foi aberto nessa quarta-feira (23), às 16h, e vai até 1º de novembro, no Espaço Senador Ivandro Cunha, no Senado Federal. Após o período de exibição no Congresso Nacional, seguirá para os estados nos quais a CBTU atua: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.