Falta de energia afeta centenas de moradores no Capão Comprido, em São Sebastião

Centenas moradores do Capão Comprido, em São Sebastião, enfrentam dificuldades há três dias devido à falta de energia. O problema é causado por um transformador que não funciona adequadamente. A Neoenergia foi acionada, mas mesmo após intervenções, o serviço permanece instável. A falta de iluminação tem gerado insegurança, com relatos de assaltos e dificuldades para famílias, especialmente aquelas com crianças e pessoas com necessidades especiais. A Neoenergia informou que não há registros de problemas na área, e destacou a importância de realizar notificações via telefone.