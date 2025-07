Falta de sinalização em ciclofaixa traz riscos e gera confusão no trânsito do Gama (DF)

Motoristas e ciclistas no Gama (DF) relatam confusões devido à falta de sinalização em uma ciclofaixa próxima a um cruzamento. As faixas vermelhas indicam passagens para ciclistas, mas pedestres frequentemente as utilizam.



O ciclista Dionísio Silva comenta que "faltam mais sinalizações no local", o que leva pedestres a se confundirem. Além disso, a ausência de placas informativas contribui para a incerteza sobre o uso correto da faixa. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a faixa vermelha é exclusiva para ciclistas.



