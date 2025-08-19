Logo R7.com
Família tem casa invadida e furtada na Asa Norte (DF)

Em 15 minutos, ladrão furta a casa em Brasília enquanto moradores estão ausentes

DF no Ar|Do R7

Durante uma ausência de apenas 15 minutos, a casa de uma família na quadra 714 da Asa Norte (DF), foi invadida e roupas e outros itens foram levados. As câmeras de segurança capturaram imagens claras do suspeito, que entrou pela parte traseira da residência.

Um vizinho gravou o momento em que o ladrão saiu com uma bolsa cheia de pertences. O boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia já investiga o caso, observando que o suspeito já frequentava a área.

