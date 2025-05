Familiares se reúnem em velório de menino atropelado por ônibus em São Sebastião (DF)

Amigos e familiares se reúnem para se despedir de um menino de sete anos que morreu após ser atropelado em São Sebastião (DF). Kaleo Ramos Almeida de Oliveira andava de bicicleta quando foi atingido por um ônibus.



O motorista do ônibus, que não viu a criança, parou para prestar socorro, com apoio da Polícia Militar. Os bombeiros tentaram reanimá-lo por mais de 50 minutos, mas sem sucesso. A rua não possui sinalização, o que aumenta o risco de acidentes. A empresa de transporte expressou suas condolências à família de Kaleo.



