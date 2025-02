Febraban alerta sobre golpes usando o nome da instituição

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta sobre golpes em que criminosos usam seu nome para enganar pessoas. Entre as fraudes comuns, estão a oferta de empréstimos com condições aparentemente vantajosas, exigindo uma taxa inicial ou a coleta de dados pessoais para operações bancárias fraudulentas. A Febraban esclarece que nunca faz contato direto com correntistas, orientando que se desconfie de qualquer comunicação que pareça suspeita. As mensagens legítimas de Febrabab são sempre enviadas através das instituições que ela representa.