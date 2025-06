Feirão da Serasa ajuda mais de 200 mil brasilienses a limpar nome com dívidas

O Serasa anunciou um feirão para que mais de 200 mil consumidores do Distrito Federal possam limpar seus nomes com dívidas a partir de R$ 100. Em parceria com 40 instituições financeiras, a iniciativa oferece a chance de negociar juros e multas.



Pelo aplicativo do Serasa, é possível acessar as condições de renegociação. A ação inclui dívidas de até R$ 50, atendendo a mais de 400 mil consumidores. Especialistas alertam sobre a importância de um planejamento financeiro ao aproveitar essas oportunidades, garantindo um crédito mais saudável.



