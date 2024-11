Ferramenta criada pelo Ministério Público mostra os serviços de saúde em tempo real

O Ministério Público do Distrito Federal e Território lançou novas versões dos mapas sociais, trazendo maior agilidade, amplitude e transparência de dados. As ferramentas oferecem um panorama da realidade social do Distrito Federal a partir da reunião de dados estatísticos e indicadores oficiais sobre as políticas públicas nas áreas de educação, saúde, assistência social e orçamento. O objetivo é que a sociedade e os gestores públicos tenham acesso de forma fácil e simplificada aos dados do mapa para realizar análises e também propor soluções para as políticas públicas.