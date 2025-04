Agências do Trabalhador do DF oferecem 1.169 vagas de emprego

As agências do trabalhador estão oferecendo a partir de hoje 1.169 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, com salários que chegam a R$ 4 mil. Há 28 oportunidades destinadas a pessoas com deficiência e três para estágio. Para se candidatar, é necessário cadastrar-se no aplicativo da carteira de trabalho digital ou ir a uma das 14 agências que funcionam durante a semana. O cadastro também serve para vagas futuras, graças a um sistema que cruza dados dos candidatos com o perfil procurado pelas empresas, facilitando o contato assim que surgir uma oportunidade compatível.



