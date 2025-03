GDF realoca 54 ambulantes para plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto

Os ambulantes da Rodoviária do Plano Piloto estão sendo realocados para o estacionamento na plataforma superior, próximo a um shopping. O GDF, agora sob gestão privatizada da empresa Catedral, informou que 54 dos 200 ambulantes cadastrados já receberam licenças provisórias. A administração enfatiza a necessidade de cadastro para atuar no local, que será fiscalizado pela Secretaria DF Legal. O espaço é provisório por 60 dias, até que a nova gestão defina um local permanente. A estrutura e condições climáticas são preocupações atuais. O administrador do plano piloto ressalta a importância da documentação para regularização dos ambulantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!