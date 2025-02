Golpistas falsificam boletos em nome da PRF para enganar motoristas

Criminosos estão utilizando o nome da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para aplicar golpes em motoristas com boletos falsos, enviados por SMS, e-mails e WhatsApp. Esses documentos podem conter informações pessoais e até mesmo códigos de barras ou QR codes. A PRF alerta que não envia notificações de multas por esses meios, realizando a comunicação apenas via correios. Motoristas devem confirmar a veracidade das notificações pelo telefone 191 ou no site oficial da corporação antes de efetuar qualquer pagamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!