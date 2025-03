Governo cobra devolução de auxílio emergencial recebido irregularmente na pandemia

O governo busca pessoas que receberam o auxílio emergencial de forma indevida durante a pandemia da Covid-19. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social publicou um edital notificando esses beneficiários.



Os notificados devem devolver os valores, que podem ser parcelados em até 60 vezes, ou enfrentarão inscrição na dívida ativa. Consultas sobre pendências e a opção de recurso estão disponíveis no site do Ministério. Mais de 176 mil pessoas precisam devolver os valores recebidos indevidamente.



