Grave acidente na BR-070 entre micro-ônibus e carro deixa 14 feridos

Um grave acidente na BR-070, em Ceilândia, envolveu um micro-ônibus escolar e um carro de passeio, deixando 14 pessoas feridas, incluindo duas em estado grave. O acidente ocorreu próximo ao Setor de Indústrias, quando o carro tentou fazer um retorno, resultando na colisão. Populares prestaram os primeiros socorros, enquanto uma grande operação foi mobilizada, com bombeiros, ambulâncias e até uma aeronave para transporte médico. O trânsito ficou complicado nos dois sentidos da via. No ônibus, que transportava 28 passageiros, a mais jovem tinha 14 anos. As vítimas foram levadas ao hospital.