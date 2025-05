Programa Castra DF oferece mil castrações e cursos de capacitação para o mercado pet

O Programa Castra DF, organizado pela Secretaria Extraordinária de Proteção Animal, realizará castrações gratuitas para mil cães e gatos. As inscrições presenciais ocorrem no dia 10, das 7h45 às 14h, no ginásio do Centro de Ensino Fundamental 32, no Pôr do Sol (DF).



As cirurgias serão feitas em uma unidade móvel ao lado da escola entre 14 de maio e 10 de junho. Durante esse período, cursos gratuitos serão oferecidos: banho e tosa e adestramento de 19 a 23 de maio, das 8h as 12h e das 14h às 18h, e auxiliar veterinário de 26 a 30 de maio, no mesmo horário. Inscrições também estão disponíveis no site oficial do programa.



