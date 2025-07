Homem é morto a facadas em desentendimento por tráfico de drogas no Gama (DF)

Um homem de 36 anos foi morto a facadas dentro de uma casa no Setor Leste do Gama (DF). A polícia informou que inicialmente moradores acreditavam se tratar de um desentendimento entre traficantes. Após investigações, descobriu-se que o dono da casa estava insatisfeito com o tráfico realizado pela vítima e já havia registrado uma reclamação na delegacia horas antes do crime. O autor das facadas foi preso.



