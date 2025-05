Homem é preso após agredir idosa e roubar carro no Jardim Botânico (DF)

Um homem foi preso após roubar uma igreja no Jardim Botânico (DF). O suspeito agrediu uma idosa que cuidava do local e roubou seu carro. Após buscas realizadas pela Polícia Militar do DF e de Goiás, ele foi localizado no Jardim ABC, em Cidade Ocidental. No veículo foram encontrados um notebook, dois celulares, equipamentos de som e várias ferramentas. O homem foi levado para a Central de Flagrantes de Luziânia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!