Homem é preso após agredir mulher e tentar roubar cachorro de raça

Um homem foi preso após desferir socos contra uma mulher e tentar roubar o cachorro dela, no Sudoeste. Câmeras de segurança de um comércio local gravaram a cena. Nas imagens, o homem chega a derrubar a mulher com os golpes. No entanto, ele não consegue levar o cão dela, da raça maltês, e foge.



Quatro horas depois, a Polícia Militar do DF localizou o homem, no Parque da Cidade, e o prendeu. Conduzido a uma delegacia, ele foi autuado por lesão corporal e tentativa de roubo. No local, verificou-se que o agressor tem uma passagem por homicídio.