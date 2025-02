Homem procurado por tráfico de drogas foge de blitz e é perseguido por policiais

Um motorista de 27 anos foi preso em Águas Claras (DF) após tentar fugir de uma blitz conduzida pela Polícia Militar e o Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal), realizada na noite da última sexta-feira (24). O homem, que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi capturado após uma perseguição, na qual os policiais usaram pregos para furar os pneus do criminoso.



Durante a fuga, ele chegou a atravessar a EPTG (Estrada Parque Taguatinga) a pé, mas foi detido pelos policiais. Além da prisão, foram registradas infrações relacionadas à documentação de veículos abordados na operação, como a ausência de habilitação e documentos vencidos. As autoridades destacaram a importância das operações conjuntas para o sucesso em capturar criminosos foragidos. Um vídeo feito por um transeunte capturou momentos da perseguição, mostrando a dificuldade e risco envolvidos para garantir a segurança pública.



