Hospital no Entorno do DF é acusado de trocar corpos de bebês após partos prematuros

O Hospital Estadual de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, é acusado de trocar os corpos de dois bebês que não sobreviveram após seus partos prematuros. O caso veio à tona após uma mulher, que deu à luz no dia 21 de março, receber, por engano, o corpo do filho de outra mãe para sepultamento. A troca foi descoberta durante uma inspeção de rotina realizada por enfermeiras, que denunciaram o caso.



