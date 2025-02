Incêndio em papelaria no SIG é controlado pelo Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio na papelaria localizada na quadra 4 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) em Brasília, que começou por volta das três da manhã. O fogo afetou principalmente o subsolo e o primeiro pavimento. Segundo a capitã Natalia Rocha, a papelaria estava fechada há cinco meses, mas continha muitos materiais inflamáveis, o que dificultou o combate. Apesar de controlado, os bombeiros realizam o rescaldo para evitar novos focos. Não houve feridos, mas as causas do incêndio ainda serão investigadas tanto pelo Corpo de Bombeiros como pela perícia da Polícia Civil. O local permanece sob supervisão para evitar invasões ou furtos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!