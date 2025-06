Incêndio em residência no Guará II (DF) é controlado pelo Corpo de Bombeiros

Militares do Corpo de Bombeiros atenderam a um chamado de incêndio em uma residência do Guará II (DF) nessa quarta-feira (25). O fogo atingiu a cozinha, um quarto e uma sala. A equipe conseguiu controlar as chamas antes que se espalhassem para outras casas.



Dois cachorros e um gato foram resgatados e não houve feridos. A causa do incêndio ainda não foi determinada e a Polícia Militar esteve presente no local. Em situações de emergência como essa, é importante acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.



