Incêndio no SIG atinge subsolo de papelaria fechada há meses

Durante a madrugada, um incêndio atingiu uma papelaria no Setor de Indústrias Gráficas entre as quadras 4 e 2. O fogo começou por volta das duas e meia da manhã no térreo e se espalhou para o subsolo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, enfrentando dificuldades iniciais para acessar o prédio devido a grades, e utilizou cerca de 10 mil litros d'água para controlar as chamas. A papelaria estava fechada devido a um processo judicial relacionado à disputa familiar após a morte de um dos herdeiros. Suspeita-se que o incêndio possa ter sido causado por tentativa de invasão ou por moradores de rua fazendo fogueiras. Não houve feridos e as causas estão sendo investigadas.



