Inscrições para o Sesc Olímpico estão abertas para novos alunos

Está aberto o período de inscrições para o Sesc Olímpico, projeto que busca descobrir novos atletas e formar campeões, oferecendo total apoio, treinamento especializado e sem custos para jovens de 11 a 16 anos. O projeto oferece vagas para treinar nas modalidades de futsal, voleibol, basquete e handebol, com acompanhamento profissional e todo o material necessário. As seletivas ocorrerão em Ceilândia e Taguatinga até maio de 2025. O objetivo é promover o alto rendimento esportivo e revelar novos talentos, além de preparar os atletas para as principais competições nacionais.