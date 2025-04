Investimento de R$ 630 milhões impulsiona obras no Sol Nascente (DF)

No Sol Nascente (DF), região que abriga mais de 95 mil moradores, o Governo do Distrito Federal retomou obras de infraestrutura nos trechos 1 e 3, após pausa na temporada de chuvas. Com um investimento superior a R$ 630 milhões, o projeto abrange pavimentação, drenagem e acessibilidade.



Entre as soluções adotadas estão os blocos intertravados, que facilitam a drenagem natural do solo, reduzindo alagamentos. A população também usufrui de acesso à água potável e novas unidades públicas, incluindo creches e a Casa da Mulher Brasileira. As melhorias visam atender ao crescimento contínuo da comunidade e aprimorar a qualidade de vida local.



