Operação policial investiga cooperativa médica por práticas de cartel no DF

Na manhã desta quinta-feira (10), uma operação policial, com apoio do Ministério Público, cumpre sete mandados de busca e apreensão contra uma cooperativa médica suspeita de cartel no Distrito Federal. A investigação aponta que a cooperativa ameaça expulsar médicos que desobedecem suas decisões e mantém controle exclusivo em hospitais, impedindo novos profissionais de atuar. Além disso, negocia exclusivamente honorários médicos com planos de Saúde privados, prejudicando a competição e o consumidor. Os investigados podem responder por organização criminosa, cartel, constrangimento ilegal e lavagem de dinheiro.



