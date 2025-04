Projeto Defensoria nas Escolas amplia acesso a serviços jurídicos no DF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, em parceria com a Defensoria Pública, está realizando o projeto "Defensoria nas Escolas". Esta iniciativa oferece atendimento jurídico gratuito e encontros educativos em escolas públicas.



Além de serviços na área de família, como pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade, também inclui exames de DNA e reconhecimento socioafetivo em certidões de nascimento. A ação já passou por várias regiões administrativas e espera atender entre 200 a 300 pessoas na Escola Classe 404 do Recanto das Emas, onde a carreta ficará disponível até sexta-feira, dia 11.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!