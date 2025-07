Inscrições para o terceiro ciclo do programa Renova-DF terminam nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (21) o prazo para inscrição no terceiro ciclo do programa Renova-DF. O programa disponibiliza duas mil vagas para cursos de auxiliar de manutenção na área da construção civil, oferecendo noções de carpintaria, jardinagem, eletricidade, encanamento, serralheria e alvenaria. Os candidatos têm acesso a capacitação gratuita e realizam reformas em equipamentos e espaços públicos.



As aulas, ministradas por professores do SENAI-DF, são presenciais e têm duração mínima de 240 horas, divididas em três etapas. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, estar desempregado e residir no DF.



