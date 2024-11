Laudo revela que impermeabilizante causou incêndio que terminou com morte de família em Valparaíso

O laudo da Polícia Civil de Goiás concluiu que o incêndio que resultou na morte de dois adultos e um bebê recém-nascido foi causado pela aplicação inadequada de um produto usado na impermeabilização de sofás. O caso aconteceu em 27 de agosto deste ano, dentro do apartamento da família, em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF. Luiz Evaldo Lima, 28 anos, Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, e o filho recém-nascido do casal, Léo Oliveira de Lima, morreram ao cair do 7º andar do apartamento, logo após a explosão.

Além da família, outras duas pessoas estavam no local: Maria das Graças, mãe de Graciane, que teve 30% do corpo queimado e continua internada no Hospital Regional da Asa Norte. Renan Lima Vieira, funcionário que teria aplicado o produto, também sofreu queimaduras, mas recebeu alta médica dias após a tragédia. De acordo com a polícia, Renan Lima deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal grave.