Polícia Civil de Goiás prende duas mulheres foragidas por golpe do 'Boa Noite Cinderela'

A Polícia Civil de Goiás prendeu Tainá Carine Silva, de 29 anos, e Ester Rocha da Silva, de 26, nos setores de chácaras de Luziânia e de Valparaíso de Goiás, Entorno do DF. Suspeitas de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela, elas foram encontradas foragidas da justiça e tiveram seis mandados de prisão cumpridos por roubo qualificado.



As investigações indicam que as mulheres dopavam clientes em encontros marcados por plataformas de relacionamento para roubá-los, causando perdas financeiras significativas. Pelo menos dez vítimas já foram identificadas, e é possível que existam mais. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia no número 197.



