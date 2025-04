Menina de 11 anos prende cabelo em sugador de piscina no Sol Nascente (DF)

Uma menina de 11 anos, chamada Eloah Lima, teve seus cabelos presos no sugador da piscina durante um evento em uma chácara no Sol Nascente (DF). Ela estava submersa por alguns minutos até que os convidados perceberam o incidente e prestaram socorro.



Segundo a família, houve demora dos responsáveis em desligar o sistema de sucção e alegam que não receberam assistência após o ocorrido. A administração do local nega o afogamento, afirmando que a menina permaneceu com a cabeça fora da água e estava autorizada a usar a piscina adulta.



