Menino de 10 anos eletrocutado durante tempestade em Planaltina é sepultado no DF

Adrian David Feitosa Coelho, de 10 anos, faleceu na última quinta-feira, dia 20, após sofrer uma descarga elétrica em Planaltina (DF). Durante uma tempestade, ele e sua mãe tentaram se abrigar em um comércio próximo. A tragédia ocorreu quando Adrian tocou em um carro energizado por um fio de alta tensão caído. A mãe tentou socorrê-lo, mas foi impedida por testemunhas que temiam novos choques. A Neoenergia prometeu prestar apoio à família e colaborar com as investigações.



