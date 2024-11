Moradora de Sobradinho (DF) denuncia risco de queda de poste na Nova Colina

A moradora Tina Gomes, do bairro Nova Colina em Sobradinho (DF), procurou o DF no Ar para denunciar a situação de um poste que apresenta problemas perto de sua casa. Segundo ela, o poste está com a estrutura comprometida há um mês, e tanto ela quanto seus vizinhos, que têm crianças, estão preocupados com a possibilidade de o poste cair durante a noite, especialmente com as fortes chuvas que têm ocorrido no Distrito Federal. A Neoenergia informou que recebeu a reclamação e que equipes de manutenção irão ao local para verificar e resolver o problema.