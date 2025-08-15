Moradores da Vila Cauhy, em Brasília, enfrentam riscos devido a poste danificado

Na Vila Cauhy, em Brasília, um poste danificado e com excesso de fios causa preocupação entre os moradores. Após um acidente, a estrutura ficou precária, e apesar das repetidas solicitações à Neoenergia há anos, nenhuma solução foi oferecida.



Um dos moradores afirma que a situação oferece riscos à segurança de quem passa por lá e veículos. Em resposta, a companhia prometeu enviar uma equipe para verificar a responsabilidade pelo poste e realizar as manutenções necessárias, caso seja de competência deles.



