Moradores de Águas Claras (DF) pedem segurança na Avenida das Castanheiras

Na Avenida das Castanheiras, em Águas Claras (DF), moradores estão preocupados com a alta velocidade dos veículos e a deficiência na sinalização. A falta de radares e quebra-molas, além da pintura apagada das faixas de pedestres, são apontados como riscos. Román Dario, presidente da Associação dos Moradores, sugere a instalação de lombadas eletrônicas para melhorar a segurança.



O Detran, em resposta, mencionou estudos para novas instalações na área e afirma que as faixas foram revitalizadas recentemente, embora moradores discordem dessa avaliação.



