Moradores de Taguatinga (DF) chamam DF no Ar para denunciar situação de rua cheia de buracos

Por causa da chuva forte, uma rua em Taguatinga (DF) ficou cheia de buracos e os moradores chamaram a equipe do DF no Ar para denunciar a situação no local. De acordo com os moradores, a rua com buracos traz riscos; com a chuva, enche de lama, além do prejuízo com os veículos. Segundo o administrador da cidade, uma licitação será lançada para que o problema seja resolvido.