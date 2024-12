Moradores denunciam poste com furo em Samambaia (DF)

Moradores de Samambaia (DF) denunciaram um poste de luz com um buraco na estrutura, gerando preocupações sobre o risco de queda ou de uma criança tomar choque elétrico ao colocar a mão no buraco. A Neoenergia informou que, com base apenas no vídeo, não é possível identificar se o poste é de distribuição de energia. A empresa enviará uma equipe ao local para vistoriar e avaliar a necessidade de manutenção, caso o poste seja de sua responsabilidade.