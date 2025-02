Moradores do Guará enfrentam riscos com fios caindo de poste na QE 28

Moradores da QE 28, no conjunto P do Guará II, enfrentam dificuldades devido a uma fiação baixa que impede o acesso seguro às suas casas. Lana Cristina, uma das residentes, expressou sua preocupação ao perceber que o fio, inicialmente alto, foi descendo até ficar a menos de um metro do chão. "Ficamos receosos de passar por baixo, especialmente em dias de chuva", comenta.



Outra residente, Rita de Cássia, destaca os riscos para sua mãe idosa e seu irmão especial. A Neoenergia declarou que os cabos são de responsabilidade das empresas de telecomunicações. A administração do Guará prometeu enviar uma equipe para vistoria, buscando solucionar o problema rapidamente.