Senai oferece 115 mil vagas em cursos focados em tecnologia no Brasil

O Senai está disponibilizando mais de 115 mil vagas em cursos gratuitos e pagos, abrangendo áreas como automação industrial, desenvolvimento de sistemas, energia renovável e inteligência artificial. No Distrito Federal, há mais de duas mil vagas, focadas em aperfeiçoamento e qualificação profissional para pessoas de baixa renda, nas universidades do Gama, setor de indústrias gráficas, Sobradinho e Taguatinga. Inscrições podem ser feitas pelo site do Senai DF, e opções online incluem cursos técnicos, graduação e pós-graduação.



