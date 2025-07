Secretaria de saúde confirma dois casos de raiva em morcegos no DF

A Secretaria de Saúde confirmou dois casos de raiva em morcegos no Distrito Federal. Os animais foram encontrados em Sobradinho e Planaltina. No condomínio onde um dos morcegos foi achado, o síndico informou que comunicados foram enviados aos moradores, alertando-os para não tocar nos morcegos encontrados no chão e para entrar em contato com a Vigilância Ambiental de Zoonoses.



A importância da vacinação de cães e gatos também foi destacada. Em 2022, sete morcegos testaram positivo para raiva na região. A Secretaria de Saúde orienta que, ao encontrar um morcego em comportamento anormal, como caído no chão, deve-se evitar contato e isolar o animal com segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!