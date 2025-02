Motociclista de 19 anos morre após colisão com árvore em Samambaia

Um motociclista de 19 anos morreu após colidir contra uma árvore na BR-060, em Samambaia. O incidente aconteceu próximo ao viaduto da região no sentido Goiânia. Quando os bombeiros chegaram ao local, o jovem já estava no chão e sem vida. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!