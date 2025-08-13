Portaria atualiza regras de acesso a creches no DF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal publicou uma portaria que atualiza as regras para o acesso às creches públicas e instituições privadas conveniadas ao Benefício Educacional Social. O objetivo é tornar o acesso mais justo para todas as famílias, exigindo que pais ou responsáveis apresentem documentos que comprovem as informações da inscrição feita pelo telefone 156. A pontuação no sistema organiza a fila para as vagas e inscrições com documentos falsos podem ser canceladas.



