Motorista com sinais de embriaguez bate carro em padaria de Taguatinga

Uma motorista com sinais de embriaguez por pouco não causou uma tragédia em Taguatinga Sul, na manhã deste domingo (20). O carro conduzido por ela atingiu uma moto e quase atropelou um homem e o filho dele, uma criança. O veículo só parou quando se chocou contra uma padaria. Câmeras de segurança do comércio local gravaram o acidente.



A frente do carro ficou destruída. Já a padaria não sofreu grandes danos, devido a uma pilastra, que evitou a entrada do veículo no estabelecimento. Segundo apuração da reportagem, a condutora, de 26 anos, foi presa em flagrante e levada à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, de onde não poderá sair sob pagamento de fiança.