Motorista de ônibus é preso em flagrante com drogas e celulares contrabandeados

Motorista de ônibus foi detido em flagrante transportando drogas e celulares contrabandeados, durante uma operação da Polícia Civil. O homem, de 40 anos, fazia a linha São Paulo – Bahia quando, durante uma revista no veículo, na Rodoviária Interestadual de Brasília, policiais encontraram aproximadamente 500 gramas de cocaína, 10 gramas de skank e 84 telefones celulares.



Os aparelhos telefônicos não tinham nota fiscal, nem o selo de certificação da Anatel, o que indica que eram contrabandeados. O homem foi preso por tráfico de drogas, com aumento de pena em razão de ter sido realizado entre estados da federação e em transporte público coletivo, além do crime de descaminho. Na delegacia, ele informou que essa era a segunda vez que transportava drogas e a décima vez que transportava celulares contrabandeados. Outro motorista, de 41 anos, foi autuado por descaminho e pagou fiança. Agora vai responder em liberdade.