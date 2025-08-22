MPDFT abre inquérito para apurar conduta policial em ação na Cidade Estrutural (DF)

O Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito para investigar o comportamento de integrantes da Polícia Militar durante uma operação em uma distribuidora de bebidas na Cidade Estrutural (DF). A intervenção ocorreu após denúncias de que o local estaria funcionando além do horário permitido, e a polícia afirma que agiu em resposta a ataques com garrafas.



De janeiro a julho, foram 62 registros de violência policial, superando as 52 denúncias de todo o ano anterior. O aumento preocupa a Comissão de Direitos Humanos, que observa uma tendência de uso excessivo da força policial.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!