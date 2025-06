Mulher grávida e adolescente são resgatadas após cárcere privado no DF

Em Ceilândia (DF), a Polícia Militar do DF libertou uma mulher grávida e uma adolescente de 12 anos de um cárcere privado. O incidente ocorreu após uma noite de consumo de álcool e drogas, quando uma briga levou o dono da residência a ameaçar as duas mulheres com uma faca. A intervenção policial resultou na prisão do homem por ameaça e cárcere privado. As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros.



