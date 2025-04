Mulheres se preparam para a seleção do Exército Brasileiro em 2026

No Centro de Seleção das Forças Armadas, 35 mulheres começam a seleção geral para integrar o Exército Brasileiro em 2026. O Coronel Raphael Alves explica que o processo inclui alistamento até 30 de junho, inspeções médicas e odontológicas, além de entrevistas. A capitã Etiene Busnello destaca a importância da incorporação das mulheres como soldadas pela primeira vez. A capital é a primeira a receber essas novas soldadas. As inscrições continuam abertas, permitindo que mais mulheres se alistem para o serviço no próximo ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!