Nova linha de ônibus atenderá estudantes do IFB no Recanto das Emas e Samambaia A partir de segunda-feira, dia 31, a linha 807.3 começará a operar, ligando a Rodoviária do Recanto das Emas à Estação Furnas do Metrô, em Samambaia

28/03/2025 - 11h11

