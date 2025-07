Distrito Federal amplia oferta de patinetes elétricos com novas empresas credenciadas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal credenciou duas novas empresas para ampliar a operação de patinetes elétricos compartilhados na região. Atualmente, existem 2.000 patinetes, e a expectativa é dobrar esse número.



As empresas serão responsáveis pela manutenção e operação do serviço, que inclui o uso de estações virtuais e um aplicativo para desbloqueio dos patinetes. As cidades de Taguatinga e Guará também serão contempladas, promovendo uma alternativa sustentável e eficiente ao transporte na região.



