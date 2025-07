GDF lança primeira política de saúde mental no trabalho para servidores públicos

O governo do Distrito Federal lançou a primeira política de saúde mental no trabalho para servidores públicos. Nos primeiros quatro meses do ano, mais de 4.200 servidores se afastaram devido a transtornos mentais e comportamentais. As Secretarias de Saúde e Educação foram as mais afetadas.



O novo decreto visa promover o bem-estar, acolhimento e prevenção de doenças, descentralizando ações entre os órgãos do GDF. A regulamentação da política está em andamento, com envolvimento de um grupo multisetorial.



Segundo um enfermeiro, falta suporte e valorização no ambiente de trabalho para evitar o adoecimento. Ele destaca a importância de programas de qualidade de vida e o acompanhamento adequado dos servidores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!